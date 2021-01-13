Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в понедельник, 11 января, в Минск на встречу с Лукашенко прилетал Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея (IIHF). Визит должен был поставить в точку в вопросе о проведении (не проведении) в 2021-ом году в Минске чемпионата мира по хоккею. Окончательное решение пока не озвучивалось.Однако некоторым этот визит не понравился, например, отрицательно высказался о нем вице-президент IIHF, заявив, что фото со встречи «возмутительные».Комментарии изданию SRF дал и сам Рене Фазель. О фото с Лукашенко он сказал: «Вот так, картинка стоит тысячи слов. (…) Прошу прощения, если это интерпретируется так, что я принимаю происходящее и репрессии в Беларуси. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чемпионат мира по хоккею ведет к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко…»Глава IIHF напомнил, что уже около 20 лет у него хорошие отношения с Александром Лукашенко, что он неоднократно играл с ним в хоккей и «хотел воспользоваться возможностью для открытого разговора». По его словам, принимая решение о поездке в Минск, был намерен попытаться убедить Лукашенко, что он может послать определенный сигнал чемпионатом мира - показать, что стремится к диалогу с оппозицией.Также, говоря о чемпионате, Фазель заметил, что его проведение является долгом для Федерации.- Представьте, если мы сейчас отменяем чемпионат мира по хоккею в Беларуси: это что-то изменит в стране? Конечно же, нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить конституцию, готов провести новые выборы. И мы с ним обсуждаем и стараемся сделать что-нибудь хорошее, - прокомментировал чиновник от спорта.Рассказал глава Международной федерации хоккея и о том, как проходила встреча: сначала дружелюбно, а после обозначения проблем - очень эмоционально.- С такими людьми обычно очень сложно разговаривать. Благодаря особым отношениям, которые у меня сложились с Лукашенко, мы смогли перейти от слов к делу, - уверенно заявил Фазель.Также он добавил, что уверен в том, что со своей стороны он не сделал ничего плохого.- С помощью этого чемпионата мира мы можем добиться того, чего иначе не достичь. Кто уже чего-то добился в Беларуси санкциями и бойкотами? Никто. Я идеалист в спорте, он здесь для того, чтобы люди собирались вместе. У него есть эта сила, - резюмировал глава IIHF.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Придется доказывать, что мы люди: Лукашенко отреагировал на возможный перенос ЧМ по хоккею из Минска.Он также заявил, что готов к переговорам с оппозицией (подробности).Лукашенко главе Международной федерации хоккея: Хочу заверить, в Беларуси никакой опасности нет и не будет.На встрече с Рене Фазелем Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не существует опасности по вопросам коронавируса или политической безопасности (подробности).