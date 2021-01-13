Пенсионерке Валерии Смирновой, которая была задержана 14 декабря на «марше мудрости», дали штраф в 870 рублей. Об этом сообщает портал tut.by.Административное дело в отношении 89-летний женщины рассмотрели суде Ленинского района во вторник, 12 января. Смирнова была задержана на площади Независимости 14 декабря. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и назначил штраф в размере 870 рублей.На судебном процессе вместе с пенсионеркой присутствовала ее правнучка Дарья. Она рассказала, что прабабушка хоть и расстроилась, но не удивилась данному решению суда.- У прабабушки в какой-то момент даже слезы покатились, но это была лишь минутная слабость. Она бодра и чувствует себя хорошо. Решение суда мы планируем обжаловать, - сообщила Дарья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 рублей.Грибу 84 года. Свою вину он не признал. (подробности)Милиция устанавливает лиц, которые 4 января выстраивались вдоль проезжей части у метро «Восток».В ГУВД добавили, что уже начат административный процесс. (подробности)