О том, что в Витебске 12 января произошел пожар в жилом доме, проинформировала пресс-служба МЧС в суточной сводке происшествий.Спасателям о пожаре в многоквартирном доме на улице Чкалова стало известно около 13.40 часов. Очевидцы рассказали о сильном задымлении в подъезде.- Прибывшие по вызову пожарные спасли хозяина загоревшейся квартиры. Мужчину 1960 года рождения госпитализировали с ожогами. Еще проводилась эвакуация жильцов - 10 человек, - прокомментировали в МЧС.Огонь повредил имущество в одной из комнат квартиры, закоптил стены и потолок. Причины пожара еще устанавливаются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мужчина погиб в Мозыре: на нем загорелась одежда.Его отвезли в больницу, но спасти пострадавшего не удалось (подробности).В Гомельском районе при пожаре в доме пострадала женщина и двое детей.Женщина и двое детей были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой (подробности).