О том, что в Минске на так называемой «Площади Перемен» 12 января снова были задержания, сообщила «Наша Нiва» со слов очевидцев.Так изданию стало известно, что на «Площади Перемен» (Прим.: улице Червякова), где в ноябре погиб Роман Бондаренко, с 12 ноября, по словам местных жителей, присутствуют правоохранители.- Милиционеры дежурят с 12 ноября круглосуточно. Раньше стоял синий автобус, сейчас - джип. Сам двор обычно патрулируют от двух до шести человек. Сегодня (Прим.: 12 января) они, видимо, тоже были здесь, где-то во дворе. Иначе настолько быстро приехать они бы просто не успели, - считает местная жительница.Люди в черном появились на «Площади Перемен» в тот момент, когда жители окрестных многоэтажек вышли к с фонариками почтить память Романа Бондаренко. Напомним, два месяца назад 31-летний минчанин был избит неизвестными из-за БЧБ-лент во дворе своего дома. Он скончался в больнице спустя сутки после нападения, 12 ноября.По словам очевидцев 12 января во дворе дома вновь оказались десятки силовиков. Они появились в тот момент, когда жильцы подошли к трансформаторной будке и зажгли фонарики на телефонах, стали скандировать «Жыве!». В течение 20 секунд появились люди в черном обмундировании и стали хватать местных жителей.- Началась суета, мужчину с женой прижали к стене, она его обняла, чтобы не забрали. Они кричали, что у них двое детей. В итоге задержали только одного из мужчин, - пояснила минчанка.После этого жители разошлись, а на «Площади» остались только силовики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава КГБ высказался о погибших Тарайковском и Бондаренко.По словам Ивана Тертеля, без жесткой власти у белорусов и Беларуси нет будущего (подробности).Дело журналисток «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передано в суд.Девушек обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (подробности).Степан Латыпов, защищавший мурал на «Площади Перемен», чувствует себя нормально и благодарит всех за поддержку.Адвокат Степана Латыпова рассказал, что его подзащитный хоть и с задержкой, но получает письма (подробности).