Более 60 белорусских компаний ведут переговоры о переезде в Литву. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте отметила, что по причине действий белорусского режима в 2020 году, предприниматели были вынуждены уезжать из страны, а Литве пришлось оперативно решать вопросы, связанные с реолокацией.- на сегодняшний день в Литве уже учреждаются белорусские компании в Литве. И еще более 60 – ведут переговоры о возможности переезда. Нам важно сохранить темп и продолжить и дальше совершенствовать регулирование бизнеса, чтобы мы в глазах стран-соседок выглядели более привлекательными и смогли победить в конкурентной борьбе, - рассказала Армонайте.О своих планах обосноваться в Литве, помимо компании Epam Systems, заявили и другие. В их числе Flo Health, Coherent Solutions, Godel Technologies, Wargaming.Глава агентства поощрения иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje Мантас Катинас подчеркнул, что, невзирая на пандемию коронавируса, Литва, что касается сферы привлечения бизнеса, держит довольно высокую планку.- Сам факт, что Литву выбрали такие создатели игровых приложений для смартфонов, как Wargaming, вселяет в нас надежду на то, что данная индустрия получит значительное развитие и в нашей стране, - сообщил Катинас.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Министр экономики Литвы заявил, что 21 IT-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву.А глава МВД Литвы заявила, что на данный момент ведется активная работа по упрощению въезда белорусов в Литву. (подробности)