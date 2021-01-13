Милиция Минска смогла оперативно найти похитителей сбережений пожилого минчанина, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.На днях в столичную милицию обратился пенсионер. Мужчина рассказал, что у него похищены все сбережения, а в краже он подозревает… знакомых.Правоохранители узнали, что накануне к дедушке пришли два соседа, 44- и 46-летний мужчины. Минчане попросили у пожилого знакомого денег в долг на выпивку. Он не отказал, но попросил самим взять деньги из «тайника» - пакета с наличностью под ковром в комнате.- Мужчина под ковром нашел два пакета: один с белорусскими рублями, другой с валютой. Валютную «заначку» похититель положил себе в карман, а конверт с рублями вручил пенсионеру, чтобы тот дал им в долг денег. Позже подельники разделили 3000 долларов и 2000 евро поровну, - прокомментировали в ГУВД.Когда дедушка обнаружил кражу, он сразу обратился в милицию. К тому моменту один из подельников успел потратить свою «долю»: купил продукты и одежду, раздал долги. Другой к деньгам не притронулся, у него изъяли всю сумму.- Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Дело передано в СК, - уточнили в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В России поймали мошенника, который блокировал компьютеры белорусов и разводил их на «штрафы за просмотр порнографии».За преступления, совершенные в Беларуси, мошенник будет сидеть в Югре (подробности).В Борисове сын украл у своей матери 2540 долларов и 260 рублей и прогулял их за три дня.Женщина рассказала, что лишь ненадолго вышла на улицу, а когда вернулась, денег не обнаружила (подробности).