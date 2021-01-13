Стало известно, что интерьер новых станций минского метро изменится. Об этом сообщили в агентстве «Минск-Новости».В основном изменения коснутся отделки потолка и стен на новых станциях метро. Для отделки будут использоваться другие материалы. Это позволит значительно удешевить строительно-монтажные работы.К примеру, вместо облицовки металлокерамикой предложена частичная штукатурка и покраска стен. А металлокерамические панели, расположенные на стенах вестибюля, будут заменены на керамогранит такого же цвета.Прогнозируется, что подобные изменения смогут сэкономить от 5,8 до 11%.Члены архитектурно-градостроительного совета уже одобрили представленные варианты дизайна интерьеров на новых станциях минского метро для дальнейшего проектирования. Также было озвучено предложение об использовании на станциях инсталляций и скульптур.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Станцию метро «Слуцкий гостинец» еще не начали строить. Почему так произошло.В «Минскметрострой» пояснили, что пока не могут найти подрядчика. (подробности)«Радуют защитные экраны и зарядки в вагоне»: Зеленолужская линия метро открылась для пассажиров.На каждой из четырех станций собралась толпа любопытных минчан, они фотографировались и снимали видео. А мы посмотрели, как началась работа станций. (подробности)