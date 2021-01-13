В середине рабочей недели, с 13 января в Беларуси начнут усиливаться морозы, сообщили в Белгидромете. Как сильно похолодает?Так синоптики сообщили, что в этот день максимальный минус составит -8 градусов.В среду, 13 января, самые низкие температуры ожидаются в ночные часы и ночью около -6…-8 градусов. В течение дня средняя температура составит -2…-4 ниже ноля, но на Брестчине и Гродненщине теплее: 0…-2 градуса.Днем будет облачно, почти по всей страны пройдут снег и метели. На дорогах сохраниться гололедица. При этом усилиться и ветер - до 5 - 10 метров в секунду.В четверг, 14 января, морозы усилятся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Грядут сильные морозы: «Белнефтехим» напомнил водителям, что авто надо подготовить к похолоданию.На заправки отправлено дизтопливо класса 2 «Арктика» - до -32 градусов. Где оно будет? (подробности).Синоптики рассказали, что происходит с климатом в Беларуси и каким будет февраль 2021 года.Первые серьезные морозы за две зимы – минус 20 и ниже - ждем в выходные 16 и 17 января 2021, а больше всего снега уже насыпало под Борисовом (подробности).Зайцам и горностаю жарко, а тарантулу из Украины комфортно и он мигрирует к нам: как меняется климат в Беларуси.Что влияет на белорусскую погоду, и какие тенденции несет потепление? (подробности).