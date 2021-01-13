Суд Минска приговорил мужчину и женщину, повредивших имущество, к двум месяцам ареста. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Минска.Прокуратура Ленинского района поддержала в суде гособвинение по уголовным делам в отношении мужчины и женщины, которым была инкриминирована порча имущества.- В ходе разбирательства удалось установить, что 7 октября женщина нанесла на дорожное покрытие перед домом надписи, а также изображения бело-красно-белого флага. Что касается мужчины, то он 19 сентября на дорожном покрытии сделал оскорбительные надписи перед домом и на входной двери. Ущерб организациям Ленинского района был оценен в 550 рублей и более 1,1 рублей, - написано в сообщении ведомства.Ленинский суд признал мужчину и женщину виновными в порче имущества. Им было назначено наказание в виде ареста сроком на два месяца. Также были удовлетворены иски о взыскании в полном размере причиненного ущерба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске задержали женщину, которая разрисовала киоск.Возбуждено уголовное дело. (подробности)В Минске сотрудники милиции задержали троих человек, которые разрисовывали киоски.В ГУВД добавили, что один из задержанных распылил газовый баллончик в лицо милиционеру. (подробности)За фразу с ошибкой «Не забубем», написанную на асфальте, ее авторам дали 2 года колонии и 1,5 года химии.Судья Юлия Близнюк вынесла приговор по делу о надписи на стихийном мемориале Александра Тарайковского, застреленного 10 августа во время протестов в Минске. (подробности)