ЧП произошло в Светлогорском районе во вторник, 5 января. В милицию позвонила женщина, которая рассказала, что она едет с мужем на машине из дачного поселка в Жлобинском районе и что ее мужа ранил ножом наглядно знакомый сосед. Подробности сообщила пресс-служба МВД.Сообщалось также, что нападавший уехал с дачи на дизельном поезде, направляясь в Светлогорск. Раненый мужчина с супругой приехали на железнодорожную станцию, чтобы рассказать подробно о происшествии милиционерам.- Оказалось, что поспорили соседи из-за переноса забора между участками. Разговор был на повышенных тонах, и в какой-то момент 62-летний сосед ударил ножом 42-летнего мужчину, - уточнили в пресс-службе.К этому моменту на станцию прибыл дизель, милиционеры по приметам задержали нападавшего. При себе у него все еще был нож.Раненому мужчине милиционеры оказали первую медпомощь, а затем передали его медикам.Идет следствие, проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Несвижском районе мужчина принес на работу снаряд и начала пилить его, вот что с ним случилось.Снаряд взорвался, мужчина в тяжелом состоянии в больнице (подробности).Пожар в многоэтажке в Витебске: 10 человек эвакуированы, один – госпитализирован.В МЧС рассказали подробности возгорания в жилом доме в областном центре (подробности).