В Минске и Гродно во вторник, 12 января, люди собирались на улицах города, чтобы зажечь фонарики в память об умершем два месяца назад Романе Бонадаренко. Без задержаний не обошлось.В Минске по данным правозащитного центра «Вясна» были задержаны 12 человек. Задержания проходили на улице Матусевича и на Площади Перемен.Задержанные были доставлены в РУВД.Также стало известно и о задержаниях людей в Гродно. Как сообщает телеграм-канал Белсат, были задержаны как минимум четыре человека и доставлены в РУВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава КГБ высказался о погибших Тарайковском и Бондаренко.По словам Ивана Тертеля, без жесткой власти у белорусов и Беларуси нет будущего (подробности).Дело журналисток «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передано в суд.Девушек обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (подробности).Степан Латыпов, защищавший мурал на «Площади Перемен», чувствует себя нормально и благодарит всех за поддержку.Адвокат Степана Латыпова рассказал, что его подзащитный хоть и с задержкой, но получает письма (подробности).