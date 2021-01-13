О том, что работники санатория Беларусь в Друскининкае попросили помощь у властей Литвы и Светланы Тихановской, проинформировал ресурс Delfi.Из-за введенных ЕС санкций в отношении Беларуси, пострадала и администрация одноименного санатория - счета организации в Swedbank были заморожены. Персонал санатория - около 400 человек, большинство из которых являются гражданами Литвы, потребовали власти страны оказать им помощь. Работники лишились единственного источника дохода - зарплат. Им предложили одноразовые выплаты после увольнений, по которым сейчас проводятся заседания Сейма Литвы. Однако работники учреждения считают, что это не является решением вопроса, коллектив требует, чтобы им были сохранены рабочие места.Протестующие 12 января проехали автопробегом и вывесили плакаты с требованиями на здании санатория. Дальнейшая судьба белорусского санатория пока остается неопределенной.Также глава профсоюзной организации Южной Литвы Solidarumas Арунас Лекавичюс заявил, что они обратились за помощью и к Светлане Тихановской, которая могла бы обратиться в Еврокомиссию с просьбой о пересмотре санкций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:29 человек и 7 предприятий: стало известно, кто попал в список санкций ЕС против Беларуси.Промышленных гигантов в санкционном списке нет (подробности).Евросоюз готовит новые санкции против властей, предпринимателей и предприятий Беларуси.Сообщается, что в очередной санкционный пакет включат не только чиновников и физлиц, но и предпринимателей, госструктуры и компании (подробности).Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада.Он добавил, что «не нужно бояться» (подробности).