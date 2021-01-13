В Борисове сотрудники МЧС спасли парня, который сидел на ограждении балкона на девятом этаже. Об этом проинформировали на сайте ведомства.- Сообщение о том, что необходима помощь в снятии человека с балкона девятого этажа, поступила в МЧС во вторник, 12 января. На место оперативно приехали сотрудники МЧС. Они поднялись в квартиру и увидели, что парень сидит на ограждении балкона. Спасателям удалось удержать его за ноги и затянуть на балкон. Молодой человек не пострадал, - пояснили в МЧС.Молодой человек не смог пояснить причину своего нахождения на ограждении балкона. Его доставили в больницу для осмотра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Слуцке спасли 51-летнюю женщину, которая стояла снаружи ограждения балкона на пятом этаже.Женщина была доставлена в больницу. (подробности)В Минске из горевшей квартиры на Неманской спасли мужчину.В одной из комнат загорелся диван. (подробности)