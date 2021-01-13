Снежная погода изменила досуг всех белорусов: и взрослые, и дети отправились на горки, кто с ледянками, кто с санками, а кто и с новомодными тюбингами. Что-что, а вот тюбинги брать на горку не стоит, считают медики, и вот почему?О том, что тюбинговые травмы могут иметь долгосрочные последствия для организма, сообщило БелТА со слов и.о. заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Андрея Ярошевича.По словам врача в медцентр каждый день поступают 5 - 6 пациентов с травмами позвоночника после катания на тюбингах.- Как правило, это компрессионные переломы. Тюбинги - это неуправляемые и высокоскоростные снаряды. На любой даже самой небольшой кочке его подбрасывает высоко вверх, приземление бывает с высоты 2, а то и 3 метров, в том числе на позвоночник. Амортизирующие свойства не спасают, при таком падении воздействие на позвоночник довольно сильное, подчеркнул доктор Ярошевич.Самые сильные травмы из-за особенностей физиологии получают дети. У них костная ткань еще не такая плотная, как у взрослых, как правило у детей возникаю скрытые, а иногда «взрывные» травмы - когда тело позвонка меняют свою форму, из цилиндрообразного или бочкообразного превращаясь в клиновидное.- Такая деформация позвоночника уже мало поддается коррекции. И не у каждого ребенка с возрастом она исправляется, сохраняясь на всю оставшуюся жизнь. В последствии тюбинговые травмы в будущем становятся причиной ограничений при выборе профессии, спортивных занятий и так далее, - прокомментировала медик РНПЦ травматологии и ортопедии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Горнолыжный сезон 2020 - 2021 в Беларуси: где покататься и что с ценами.Главные белорусские горнолыжные центры уже начали полноценную работу, региональные традиционно ждут подходящей погоды (подробности).В Крупском районе женщина каталась на тюбинге и попала в больницу с тяжелыми травмами.Она врезалась в забор, когда знакомый тащил тюбинг за своим авто (подробности).Погода в Беларуси на 13 января 2021 года: мороз крепчает, начнутся снегопады.Синоптики рассказали, как измениться погода в Беларуси в середине недели с 11 по 17 января (подробности).