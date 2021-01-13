На трассе под Минском цистерна со смолой протаранила ограждение и перевернулась на встречке. Об этом сообщает портал onliner.by.Удалось установить, что водитель не учел погодные условия, а также состояние перевозимого груза и ушел в неуправляемый занос. Автоцистерна пробила ограждение, перевернулась на встречной полосе и заблокировала движение.В цистерне находилась 21 тонна смолы. Около 300 литров, в результате произошедшего, вылилось на дорогу.Никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Гомельской области на ночной трассе опрокинулся BMW: водитель погиб, трое пассажиров выжили.Предварительно, авария произошла из-за того, что 23-летний автолюбитель не справился с управлением. (подробности)В Минске водитель BMW вылетел с полосы движения к выходу из метро.Водитель пояснил, что ему была создана аварийная ситуация другим автомобилем. (подробности)