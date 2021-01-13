О том, что первый энергоблок Белорусской АЭС 12 января был введен на 100 процентов мощности, сообщили в пресс-службе Минэнерго.В ведомстве уточнили, что это произошло вечером во вторник, 12 января. Ровно в 19.57 часов мощности первого энергоблока БелАЭС вывели на номинальный уровень.- Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВ, - сообщили в Минэнерго.Также подчеркивается, что на данном уровне мощности энергоблока АЭС продолжатся как статические, так и динамические испытания. Что соответствует программе этапа опытно-промышленной эксплуатации.- После успешного завершения испытаний в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности, - добавили в ведомстве.Белорусская АЭС начала выдавать первую электроэнергию. Как и положено, это событие приурочили к 7 ноября – на церемонии присутствовал Лукашенко.О строительстве новой АЭС заговорили в 2006 году. В качестве подрядчика выбрали Россию с проектом реактора ВВЭР-1200. Грандиозная стройка под Островцом началась в 2011 году. Шла ровно, но становилось известно и о нештатных ситуациях – погибли несколько рабочих. Самой громкой стала история с упавшим 330-тонным корпусом реактора. Сначала ходили слухи, официально о ЧП объявили только через две недели. В результате корпус реактора решили заменить - из-за этого произошло первое смещение сроков ввода АЭС в эксплуатацию, ведь первый энергоблок хотели запустить в 2016-м, второй - в 2018-м. Сроки смещали еще много раз. В результате, в ноябре к потребителям «потекла» первая электроэнергия с Белорусской АЭС. В течение какого-то времени первый энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в феврале 2021 года. Но сроки могут и сместиться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности.В ведомстве также добавили, что не были удивлены тому, что приезд европейских экспертов на БелАЭС был отменен (подробности).Белгидромет рассказал о радиационной обстановке вокруг БелАЭС.В зоне Белорусской атомной электростанции действует 10 автоматических пунктов измерений, от которых мы получаем данные каждые 10 минут (подробности).