Девяти студентам, которые были задержаны 12 ноября, продлили срок заключения под стражу. Об этом сообщает портал tut.by.Студенты обвиняются по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса - Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Срок заключения под стражу на два месяца, который был ранее определен, истек во вторник, 12 января.Для Глеба Финцера и Ильи Трахтенберга срок содержания под стражей продлили на месяц – до 12 февраля 2021 года. Для Анастасии Булыбенко срок продлили на два месяца. Что касается остальных студентов, то им также продлен срок содержания под стражей, однако родственники на данный момент не знают, на сколько именно. Скорее всего, это станет известно 13 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белорусские университеты о задержании студентов: «За гражданскую позицию никого у нас не отчисляют».Ведущие вузы Беларуси осуждают агрессию и насилие в отношении мирных демонстрантов. Звучит хорошо, а чем обернется для студентов, если его задержат на акции? (подробности)В БГУИР родители студентов поставили ректорату условия, грозятся не платить за учебу.«Платим немалые деньги за образование и, как плательщики, требуем прекратить увольнения преподавателей, создать безопасные условия для учебы, прекратить преследования студентов»: говорится в заявлении. (подробности)