О том, что в Беларуси проходит онлайн-голосование по выбору кандидата на звание птицы 2022 года, сообщил ресурс общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»(АПБ).Напомним, ранее в 2020 и 2021 годах были выбраны глухарь и козодой. Однако новую птицу года теперь выбирать будут по-другому.- Правила выборы птицы года немного поменялись. Теперь есть этап предварительного отбора кандидатов для участия в праймериз. Это даст больше шансов кандидатам пробиться в лидеры, - заметили в АПБ.В выборах поучаствуют три птицы-кандидата: один, предложенный центральным советом АПБ, второй - от секретариата, а третий - победитель интернет-голосования, которое уже проходит на сайте. Выбирают любители из 8 птиц: большого веретенника, сизоворонка, змееяда, белой лазоревки, сипухи, золотистой щурки, серой вороны и зимородка.Голосование за птицу 2022 года пройдет тоже онлайн, но только среди членов АПБ на съезде организации 6 февраля 2021-го года. Однако итоги выборов будут держать в интриге аж до ноября 2022 года, тогда мы и узнаем победителя на выборах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белорусов зовут считать птиц. Узнали, когда и как это делать.Ежегодную акцию «Птушкі ля кармушкі» проводит общественная организация АПБ (подробности).Оторвать завязки и поместить в бумажный пакет: экологи рассказали, как правильно выбрасывать маски.По самым скромным подсчетам в месяц жители Беларуси выбрасывают 150 миллионов масок (подробности).