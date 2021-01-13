В ГАИ дали рекомендации, где следует кататься на тюбингах. В Госавтоинспекции советуют кататься в специально отведенных местах. Об этом сообщает БелТА.- С появлением снега и дети, и взрослые часто катаются на тюбингах, но не в тех местах, в которых положено. Мы призываем не кататься на тюбингах вблизи проезжей части. В подобных случаях можно случайно выехать на дорогу и попасть под машину, - заявили в ГАИ.В ведомстве также рассказали о том, что 10 января в дежурную часть позвонила женщина и рассказала, что по пути в агрогородок Большевик перед ней на дорогу выбежали двое детей.- Дети катались с горки на тюбингах. Женщина сумела вовремя среагировать и происшествия удалось избежать. Сотрудники ГАИ оперативно приехали в агрогородок. Они оценили, что катание на данном участке представляет угрозу для жизни, - добавили в ГАИ.В ведомстве порекомендовали выбирать специально оборудованные горки для катания на тюбингах, которые расположены вдали от проезжей части.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Врач РНПЦ травматологии: Каждый день поступают 5-6 человек с травмой позвоночника после катания на тюбингах.Медик рассказал, чем опасны тюбинги и какие последствия для организма имеют тюбинговые травмы. (подробности)В Крупском районе женщина каталась на тюбинге и попала в больницу с тяжелыми травмами.Она врезалась в забор, когда знакомый тащил тюбинг за своим авто. (подробности)