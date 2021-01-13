Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что говорят медики о зимних травмах. Так только с травмами после катания на тюбингах в РНПЦ травматологии и ортопедии поступают ежедневно по 5 - 6 человек.Свои рекомендации опубликовала и пресс-служба Минздрава в телеграм-канале. В ведомстве сказали, что опасные травмы можно получить после неудачных катаний не только на тюбингах, но и на лыжах и санках. И пояснили, как этого избежать.Катание на тюбингах должно быть только на специально оборудованных для этого трассах. Безопасные трассы - ровные, с выделенными полосами, с плоским съездом, с уклоном в 20 -30 градусов. А также с контролирующими поочередность спуска людьми.Тюбинг должен быть накачанным в меру, сидеть в нем может только один человек, удерживаясь при этом за ручки.- Для катания небезопасны склоны с деревьями, столбами, речками, кустами, заборами, близким водоемом или дорогой, - перечислили в Минздраве. - Все это становится причиной травм, ушибов, трещин, вывихов или самое малое гематом.В Минздраве напомнили, что за безопасность детей отвечают родители и взрослые. Недопустимо крепить санки или ватрушки в сцепку, привязывать их к авто или снегопадам.- Хотите рисковать - рискуйте собою, а не детьми! Когда подростки катаются с горы рядом с малышами и сбивают их с ног виноваты родители, они должны выбирать горку, а не малыш, - подчеркнули в ведомстве.В Минздраве добавили, что нетрезвому нельзя управлять не только машиной, но и санками. А, если съезжая вы попали в критическую ситуацию, вот-вот врежетесь в дерево или другие санки, то лучше всего перевернуться или завалиться на бок.Наглядные рекомендации смотрите в инфографике Минздрава.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ГАИ дали рекомендации, где следует кататься на тюбингах.В ведомстве добавили, что с появлением снега и дети, и взрослые часто катаются на тюбингах, но не в специально отведенных местах (подробности).Погода в Беларуси на 13 января 2021 года: мороз крепчает, начнутся снегопады.Синоптики рассказали, как измениться погода в Беларуси в середине недели с 11 по 17 января (подробности).