Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «британский» штамм коронавируса уже выявлен в 50 странах и районах. Данные были озвучены на конференции в Женеве.- С момента первого обнаружения новой разновидности коронавируса, на данный момент штамм уже выявлен в 50 странах и районах – в пяти из шести регионов ВОЗ. Также отмечается, что обнаруженный штамм в ЮАР был выявлен в 20 странах – в четырех из шести регионов ВОЗ, - отметили в ведомстве.Во Всемирной организации отметили, что появление новых вариантов COVID-19 было ожидаемым.- Вирусы постоянно меняются и то, что появятся новые штаммы коронавируса, было ожидаемым. На данный момент необходимо усилить диагностику и изучение последовательности COVID-19, а также своевременно предоставлять информацию мировому сообществу, - пояснили в ВОЗ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый «британский» штамм коронавируса выявлен в России.Это первый выявленный случай заболевания новым штаммом ковида в стране-соседке. (подробности)В Японии выявили еще один новый штамм коронавируса.Данный штамм отличается от того, что был обнаружен в декабре в Великобритании и ЮАР. (подробности)