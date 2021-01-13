О том, что в Витебске во время прогулки со скандинавскими палками были задержаны шесть женщин, сообщило Еврорадио.Горожанки занимались скандинавской ходьбой в тот момент, когда были задержаны правоохранителями. Среди задержанных оказалась и мать оппозиционного политика Павла Северинца. Известно, что Татьяна Северинец ходит с палками для скандинавской ходьбы каждое утро на протяжении уже нескольких лет.Другие задержанные витебчанки: Раиса Кухто, Людмила Фаминская, Людмила Волоткевич, Алена Коснова, Тамара Ильина.Все женщины по информации ресурса были доставлены и находятся в Первомайском РУВД Витебска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Павлу Северинцу продлили содержание под стражей еще на два месяца.Оппозиционный политик останется в заключении минимум до 20 февраля 2021-го года (подробности).Суд: «Штраф за пикет на лоджии!». Райисполком: «Лоджия - не общественное место!».Татьяну Северинец оштрафовали за пикетирование - она стояла на собственной лоджии с БЧБ-флагом. Женщина подала в исполком заявку на проведение пикета на лоджии, и ей ответили, что это не общественное место (подробности).Вышли с фонариками в память о Романе Бондаренко: На «Площади Перемен» снова были задержания.Очевидцы сообщают о том, что в печально известном дворике Минска снова появились силовики (подробности).Стало известно, сколько человек задержали в Минске и Гродно 12 января.Люди собирались на улицах города, чтобы зажечь фонарики в память об умершем Романе Бондаренко (подробности).