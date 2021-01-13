Перестал выходить на связь журналист Андрей Александров. Информация об этом была опубликована на сайте БелаПАН.В последний раз журналист выходил на связь во вторник, 12 января в районе 14 часов. На данный момент его телефон отключен.В 12.48 стало известно, что Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на коллег Александрова, которые получили информацию о его местонахождении в милиции. Пока неизвестно, по какой причине Андрей Александров находится в милиции, также нет информации о его статусе - является ли он задержанным, либо его вызвали или доставили в РУВД для беседы. Известно, что в РУВД поехал адвокат Андрея Александрова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дело журналисток «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передано в суд.Девушек обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. (подробности)Задержанную журналистку tut.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО №1 Минска на Володарского.Обвинение еще не предъявлено, но что ей все-таки может грозить? (подробности)Стало известно, сколько человек задержали в Минске и Гродно 12 января.Люди собрались на улицах города, чтобы зажечь фонарики в память об умершем Романе Бондаренко. (подробности)Глава КГБ высказался о погибших Тарайковском и Бондаренко.По словам Ивана Тертеля, без жесткой власти у белорусов и Беларуси нет будущего. (подробности)