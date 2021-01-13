Ответственность для тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии, в Беларуси ужесточили. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова. Это связано с тем, что увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных пьяными водителями.В частности, увеличился максимальный срок, на который можно лишиться водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе, если водитель совершил ДТП, в котором пострадал человек. Ранее он мог стать бесправником на срок до пяти лет, теперь – до восьми.Кроме того, увеличивается и максимальный срок лишения свободы за управление автомобилем или маломерным судном в состоянии опьянения, если это повлекло за собой смерть человека или причинение ему тяжкого телесного повреждения. Сейчас такой срок составляет до семи лет, нижнего предела нет. По новому закону установлен нижний предел – три года, а верхнюю планку подняли до восьми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пьяный без прав в Могилеве сел за руль, а потом убегал от милиции. Вот как это было.