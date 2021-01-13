В Беларуси усилились морозы, и в Минске организовали пункт обогрева. Согреться можно около Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства,это на улице Ваупшасова, 42, пишет БелТА со ссылкой на Минскую городскую организацию Белорусского общества Красного Креста.Пункт – это отапливаемая палатка, где можно согреться и выпить чаю. Нуждающимся там же будут выдавать продуктовые и гигиенические наборы. Такую же помощь уязвимым категориям граждан предоставляют во всех девяти территориальных офисах Красного Креста в Минске, уточнили в организации.Кроме того, 14 января группа волонтеров поедет по основным местам в городе, где часто собираются бездомные, и окажет помощь тем, кто в ней нуждается.