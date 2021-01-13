11 января открылся набор на очередные бесплатные курсы от Wargaming – эта компания делает знаменитую игру World of Tanks. На этот раз – по специальности тестировщиков. Тестировщиков и раньше обучали – тогда конкурс составлял 21 человек на место, по итогам обучения почти половина студентов попала на работу в компанию. Поучаствовать в программе смогут студенты, выпускники вузов или начинающие специалисты. Лучших из них компания Wargaming пригласит на работу. Обучение начнется 8 февраля и продлится 3 месяца, по 3 занятия в неделю в вечернее время. Формат курса – онлайн-лекции и практические офлайн-занятия.Wargaming – не единственная IT-компания, которая в это непростое время обучает людей, которые раньше не были задействованы в IT-сфере. Например, аналогичные курсы регулярно проводит еще одна крупная белорусская компания – EPAM.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белорусские танки вошли в Россию, Германию и Китай! Наши программисты создали компьютерную игрушку, от которой фанатеют геймеры всего мира и которая попала в Книгу рекордов ГиннессаThe Offspring и Hurts тайно выступили на «Линии Сталина». Там прошла частная вечеринка невиданного для Беларуси масштаба: один только банкет обошелся в $300 000Белорус - владелец компании за два миллиарда долларов пришел на «Золотой байт» в потертых джинсах и свитере. Парк высоких технологий наградил своих лучших резидентов