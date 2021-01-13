Ролик был записан еще 20 ноября. В ролике сотрудники Национального аэропорта Минск и авиакомпании «Белавиа» выступили против насилия и беззакония в стране.- Мы осуждаем жестокое обращение силовых структур с гражданами нашей страны с альтернативной точкой зрения, - говорят сотрудники.12 января Октябрьский районный суд Минска счел видеообращение работников гражданской авиации против актов насилия «пикетированием с использованием компьютерной сети интернет». Судья Александр Руденко осудил Надежду Букатую, уволенную сотрудницу Белавиа, на 15 суток ареста за участие в записи этого видео, сообщает «Наша Ніва».Это второй судебный процесс по данному ролику: 11 января был осужден первый участник ролика Владимир Халаш. Он также получил 15 суток тюрьмы. Сегодня ожидается суды над еще как минимум четырьмя участниками этого видеообращения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Обещала сидеть дома две недели. Буду ли? Как пойдет!»: кто и зачем прилетает в Минск и как их проверяют. Корреспондент «Комсомолки» встретил в аэропорту пассажиров, прибывших из разных стран, и узнал, у всех ли берут тесты на коронавирус