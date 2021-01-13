В Пинске контролеры в автобусе усомнились, что удостоверение инвалида, которое предъявила им пассажирка, подлинное. Женщину высадили из автобуса и вызвали милицию. Удостоверение отправили на экспертизу.-Согласно заключению эксперта бланк представленного удостоверения инвалида изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Реквизиты бланка выполнены способом струйной печати, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.На поддельном удостоверении не было ни элементов красочных изображений, ни средств защиты, ни необходимых типографских данных.Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении любительницы бесплатной езды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот зачем турчанка, которая летела через Минск в Европу, переодела свой паспорт в обложку от чужого.