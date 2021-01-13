Что происходило с минимальной зарплатой в 56 странах мира в условиях пандемии, проанализировала команда Picodi.com. Результаты исследования публикует thinktanks.by.Исследовались цифры «чистой» зарплаты – то есть те суммы, которые работник реально получает на руки после налоговых вычетов.В рублевом выражении зарплата белорусов в условиях пандемии выросла на 6,7 процента и составила 344 рубля против 322 на 2020 год. В инфорграфике это выглядит не так уж и плохо – в списке 56 стран Беларусь занимает семнадцатое место. Однако в пересчете на долларовый эквивалент белорусская минималка ощутимо усохла: в начале 2020 года она составляла 156 долларов, а в начале 2021 года – 134, сообщает издание.В то же время по результатам исследования рост цен в Беларуси опередил рост «минималки». Так, стоимость условной продуктовой корзины, способной удовлетворить в течение месяца минимальные потребности взрослого человека в еде, составляет 158,6 рублей, что на 12,06 больше, чем год назад. В продуктовую корзину исследователи положили 10 литров молока, 10 буханок хлеба, 1,5 кг риса, 20 яиц, килограмм сыра, 6 кило мяса, 6 кило фруктов и 8 кило овощей.По соотношению цен на продукты к минимальной оплате труда Беларусь на одном из самых невыгодных мест – на 47-м из 56 стран. Из постсоветских стран она опережает только Армению, Молдову и Казахстан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Разобрались, почему НДС на некоторые продукты в Беларуси поднимется на 10 процентов с 1 февраля.