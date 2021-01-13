На протяжении всего прошлого года в Минске наблюдался рост количества преступлений в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских карт, - сообщает Следственный комитет.В ряде случаев злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих торговую площадку Kufar. Через различные мессенджеры с гражданами, разместившими на площадке объявление о продаже товаров, велась переписка. В ходе общения потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на фишинговую (поддельную) страницу, внешне схожую со страницей площадки Kufar, и ввести реквизиты своей банковской карты для якобы отправки на их счет предоплаты. После ввода запрашиваемых данных продавец денег не получал, а с его банковской карты списывались имеющиеся на ней денежные средства.СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:- При использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений;- Не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники;- Не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге (логин, пароль, сенсорный ключ);- Никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код;- Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и, при необходимости, перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов;- Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о ее полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка;- В случае утери банковской платежной карты обратитесь в банк для ее блокировки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самое популярное в Беларуси IТ-преступление - взлом аккаунта соцсетей. А средний возраст киберпреступника - 18 - 20 лет«Другим жертвам мошенники звонили... с моего номера!»: в Беларуси продолжается волна телефонных атак. Их цель - заполучить данные банковской карточки«Низкий уровень компьютерной грамотности и доверчивость». Хакер с Могилевщины заработал $60 тысяч, продавая чужие пароли. За два года он угнал миллион паролей от соцсетей, интернет-банкингов, интернет-магазинов и сервисов для бронирования отелей