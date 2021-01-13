30 % людей, поступающих с травмами в РНПЦ Травматологии и ортопедии в Минске, это люди в состоянии алкогольного опьянения. «Увеличение употребления спиртного в период пандемии отрицать нельзя, - подчеркнул и.о. заведующего приемным отделением РНПЦ Травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич. - Пока четкой статистики у нас нет, но мы можем сказать точно, что ни дистанцирование, ни работа на удаленке нисколько не уменьшили случаи травматизм».- Посидев дома, люди буквально дорываются друг до друга, чтобы порезвиться, потусить в компании. И это касается как взрослых, так подростков и детей – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков. – Весной, в первую волну коронавируса, люди боялись, дистанцировались, был определенный страх перед этим заболеванием. Не все решались обратиться в медучреждение даже если были очевидные проблемы, потому что боялись подхватить инфекцию. Летом расслабились. А сейчас, когда коронавирус никуда не делся, но пришла хорошая зима, собираются компаниями, на горках, на катках, на водоемах. Понятно, что люди соскучились по общению, дети хотят поваляться в снегу. Где то падают, где-то скользят, разбивая колени, носы. Ладно, если это незначительная ссадина или синяк, но бывает так, что падение оборачивается и серьезными последствиями с проблемами для здоровья, необходимостью включать всю нашу большую индустрию лечения, в том числе и высокие технологии в хирургии.КСТАТИТравмы – это не только, как в знаменитом кинофильме: шел, упал, очнулся – гипс. К травматизму относятся в том числе удушения, утопления, огнестрельные ранения, переохлаждения, суициды, ДТП.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Чаще всего травмы получают на дворовых горках»: нейрохирург и травматолог - о самых опасных последствиях катания детей на тюбингеБолее 40 детей в Минске получили черепно-мозговые травмы и переломы при катании на тюбинге только за первые снежные выходные января [Подробнее]