Последние цифры по заболеваемости коронавирусом в Беларуси рассказали в Министерстве здравоохранения. Статистика опубликована в официальном телеграм-канале министерства.За сутки в стране зарегистрировано 1972 тысячи новых случаев подтвержденной инфекции COVID-19. За это время было выполнено 22512 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 4 166 539.За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1544 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Из них за последние сутки – девять человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Врач рассказал, почему нужно сосать лед, чтобы не заболеть коронавирусом. Медики предлагают скандинавский способ закаливания горла как один из методов профилактики CIOVID-19Митрополит Вениамин назвал коронавирус и протесты в Беларуси «искушением» и сказал, как их преодолеть. Глава БПЦ рассказал, чему учит белорусов историяЭксперты ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса. Новую мутацию SARS-CoV-2 выявили эксперты японского Национального института инфекционных болезней