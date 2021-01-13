В МВД подсчитали, сколько раз за пять месяцев (с даты президентских выборов) в Беларуси в адрес силовиков и членов их семей поступали угрозы и оскорбления. Статистику обнародовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.- За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных, - рассказала она в официальном телеграм-канале МВД.По этим фактам возбудили 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.Так, сейчас административный арест отбывает 36-летний инструктор минского фитнес-клуба, который в одном из телеграм-каналов нелицеприятно высказывался в адрес генерала милиции. Органы предварительного следствия дадут правовую оценку его действиям в рамках уголовного законодательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске судят пятерых человек, которые повредили авто жены милиционера.