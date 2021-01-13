Митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси в декабре попал в больницу с коронавирусом. Нынешний митрополит Вениамин просил верующих молиться за почетного экзарха. Днем 12 января появилось сообщение о смерти преосвященного. Ему было 85 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВозрождал православие, был другом Лукашенко, выдвигался на место патриарха: каким нам запомнится владыка ФиларетПочетный Патриарший экзарх Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Слуцкий Филарет умер 12 января. У него был диагностирован коронавирус [Подробнее]