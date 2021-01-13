В Гродненском районе возбудили уголовное дело за совершение мошенничества в особо крупном размере в отношении 32-летнего таксиста.Мужчина в октябре 2019 года купил машину в кредит. Весной 2020-го он автомобиль продал, так и не выполнив кредитные обязательства. Банку был нанесен ущерб в 24 тысячи рублей.-Как выяснилось, это далеко не единственный факт обогащения: под различными предлогами он брал деньги у знакомых и в различных коммерческих структурах города, заведомо зная, что возвращать их не будет, - рассказали в пресс-службе МВД.Раньше мужчну уже судили по такой же статье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси возросло количество кибермошенничеств.