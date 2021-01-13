В Минске 13 января был задержан директор издательства “Кнігазбор” Геннадий Винярский. Как сообщает НН, у него изъяли компьютер и телефон. Предположительно, Винярского задержали сотрудники ОБЭП.Также 13 января в финансовую милицию забрали дизайнера Анатолия Лазаря (Wiecier Mechaniczny), директора студии “Адліга”. Вместе с ним забрали компьютер, пишет Еврорадио. Супруге Лазаря сказали, что правоохранительные органы проверяют, платит ли он налоги.Ранее сообщалось, что 12 января перестал выходить на связь журналист Андрей Александров. По последней информации СМИ, он задержан в рамках уголовного дела, однако не сообщается, о каком деле идет речь и в каком статусе находится журналист.Утром в Витебске в милицию отвезли женщин, которые занимались скандинавской ходьбой в лесопарке. Среди задержанных – мать политика Павла Северинца, который с 7 июня 2020 года находится под стражей. По информации на 15.30, женщины все еще находились в РОВД. Причем четверо из них – пенсионного возраста, а одна ухаживает за больным отцом, которого нельзя оставлять надолго одного, сообщает Радио Рацыя.