Инфляция в Беларуси за минувший 2020-й год достигла 7,4%. Это следует из официальной статистики, которую опубликовал 13 января Национальный статистический комитет. По данным Белстата, потребительские цены в стране в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%, а к уровню декабря 2019-го - на 7,4%.Напомним, изначально планировалось, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 5% - так полагали в правительстве.Что касается роста цен в декабре, то по сравнению с ноябрем цены на продукты повысились на 1,6%, на непродовольственные товары - на 0,4%, а на услуги - на 1,7%. За минувший год больше всего подорожали именно услуги - 8,4%. Цены на промтовары выросли на 8,1%, а на продукты - на 6,2%.Правительство Беларуси планирует, что в 2021 году инфляция не должна превысить 5,5%.Читайте также:Годовая инфляция в Беларуси ставит четырехлетний рекорд. Спросили у эксперта, что будет дальше