Машина «Фольксваген» горела на парковке в Минске 13 января. Об этом сообщили в МЧС.Спасатели получили информацию о возгорании от очевидца примерно в половине третьего дня.– Поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на пр-те Победителей, 127(напротив) в Минске, – рассказали в МЧС.Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огонь повредил лакокрасочное покрытие автомобиля, задний и передний бамперы, боковое левое зеркало, переднюю левую фару, решетку радиатора автомобиля «Фольксваген». Кроме того, оказалось повреждено лакокрасочное покрытие рядом стоявшего легкового автомобиля «Мерседес».Тем временем в ГАИ сообщили, что в «Фольксвагене», который загорелся на парковке на проспекте Победителей, в момент ЧП никого не было. Сотрудники ГАИ приезжали на помощь спасателям, чтобы ограничить движение транспорта в месте возгорания.Причины и обстоятельства происшествия выясняют специалисты.