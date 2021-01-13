В ночь на 13 января в пассажирском поезде Минск - Барановичи произошло ЧП: умерла женщина. Тело 55-летней пассажирки, жительницы Минского района в одном из вагонов обнаружили ревизоры. Они поставили в известность проводников, от поездной бригады информация поступила в милицию.Судя по всему, другие пассажиры спали и не заметили, что рядом не стало человека. Подробности не сообщаются.Известно, что по прибытию поезда на станцию «Барановичи-Полесские», место происшествия обследовала группа оперативников. Признаков насильственной смерти пассажирки специалисты не нашли, пишет belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.Следователи проводят проверку по факту инцидента. Предположительные причины смерти женщины не называются, а точную причину должны выяснить по итогам судебно-медицинской экспертизы, добавили в СК.