Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску, сообщает портал naviny.by со ссылкой на БелаПАН. Он пропал еще 12 января, почти сутки родные и коллеги не знали о его местонахождении. Лишь 13 января выяснилось, что журналист находится в Октябрьском РУВД Минска. Что за уголовное дело, было поначалу неизвестно - с адвоката взята подписка о неразглашении.Вечером 13 января стало известно, что Александров находится в статусе подозреваемого:- Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска, - сообщила \\"Комсомолке\\" официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. - В настоящий момент его статус - подозреваемый.В УСК по Минску нам уточнили, что Александров подозреваемый по 342 статье УК РБ \\"Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них\\".Сейчас журналист находится в ИВС на Окрестина. Задержана и девушка Андрея Ирина. Она тоже на Окрестина.Напомним, в конце декабря были задержаны сотрудники \\"Пресс-клуба\\", в том числе ее основательница Юлия Слуцкая. Их задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.В это же время в прошлом году фигурантами уголовных дел стали еще несколько известных журналистов. Журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич сейчас в СИЗО на Володарского. Как известно, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны (ч. 3 статьи 178 УК РБ). Катерине предъявлено обвинение. Фигурантом этого уголовного дела проходит и врач, который сообщил изданию, что погибший минчанин Роман Бондаренко был трезвым.Под стражей находятся и две журналистки незарегистрированного в Беларуси телеканала \\"Белсат\\" Дарья Чульцова и Екатерина Андреева, которые обвиняются по ч. 1 статьи 342 УК. Девушки вели трансляцию с траурного мероприятия, посвященного смерти Романа Бондаренко. Их дело уже передано в суд.