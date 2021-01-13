Жителя Мостовского района будут судить за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганство и злостное хулиганство. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.Прокуратура направила в суд уголовное дело, фигурантом которого он стал. Мужчине 38 лет.– Согласно материалам дела обвиняемый 15 августа 2020 года разместил в одном из чатов Telegram-канала под фотографией председателя Мостовского райисполкома неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий, – рассказали в Генпрокуратуре.Затем в сентябре-октябре 2020 года мужчина неоднократно и нарушил общественный порядок. По утверждению Генпрокуратуры, он сделал это грубо и выразил явное неуважение к обществу, это сопровождалось повреждением чужого имущества и отличалось по своему содержанию исключительным цинизмом.Также там сообщили, что мужчина развесил на остановках чучела и поставил гроб в поле.Читайте также:Журналист Андрей Александров задержан по уголовному делуОн находится в ИВС на Окрестина (подробности).«Ходили в так называемом хороводе»: 67-летнюю минчанку оштрафовали на 870 рублей, за день до того осудили ее 89-летнюю мамуТеперь в течение месяца семье нужно оплатить два штрафа – 1740 рублей в сумме (подробности).За чучела, символику и марш на жителя Минского района завели три уголовных делаЕдиномышленников здержанного пока не нашли (подробности).