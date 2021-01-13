В Варшаве 12 января госпитализировали члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову. У нее диагнозирован COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия». Напомним, Ковалькова является сопредседателем БХД и выдвигалась кандидатом в президенты Беларуси на выборах в 2020 году.После завершения выборов она вступила в созданный по инициативе Светланы Тихановской Координационный совет, и вскоре оказалась в Польше. Там она заявила, что за границу ее насильно вывезли власти - как и Тихановскую в Литву. До этого Ковалькову несколько раз осуждали на «сутки» административного ареста за несанкционированные акции.Недавно стало известно, что Тихановская и члены ее команды тоже переболели коронавирусом. До этого бывшая кандидат в президенты Беларуси находилась на самоизоляции после декабрьского визита в Испанию.