Американские исследователи проанализировали данные по четырем известным коронавирусам человека, которые вызывают легкие симптомы простуды, и на основе этих результатов сделали прогноз развития COVID-19 на ближайшие десять лет.Результаты их работы опубликованы в журнале Science.По словам авторов исследования, за десять лет коронавирус SARS-CoV-2 станет эндемическим, а иммунитет от перенесенной в легкой форме болезни в детстве останется на всю жизнь.Ученые из Университета Эмори в Атланте и Университета штата Пенсильвания изучили иммунологические и эпидемиологические данные по четырем коронавирусам человека семейства HCoV и создали модель для прогнозирования траектории SARS-CoV-2 до того момента, пока он не станет эндемическим (т.е. пока не будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения).Эксперты считают: после того, как SARS-CoV-2 станет эндемическим, первое заражение будет происходить у людей в возрасте от трех до пяти лет, а сама болезнь будет протекать с признаками легкой простуды. Пожилые в случае болезни тоже будут переносить ее легко, потому что у них еще в детском возрасте сформируются антитела, благодаря чему будет создана определенная иммунная защита.Кроме того, как полагают исследователи, исчезнет необходимость в массовой вакцинации. Это они объяснили тем, что вакцины вызывают только кратковременную защиту от повторного инфицирования. При этом в настоящее время вакцинация нужна.Специалисты отметили, что вакцины уменьшают тяжесть заболевания и формируют массовый иммунный ответ (именно от него зависит, как быстро коронавирус станет эндемическим).Также авторы научной работы высказали мнение, что отменять прививки стоит поэтапно, среди определенных возрастных групп их нужно сохранить на более длительное время.Читайте также:Члена КС Ольгу Ковалькову госпитализировали с коронавирусомЭкс-кандидат в президенты лежит в больнице в Варшаве (подробности).Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности).Первое тяжелое осложнение после прививки от COVID-19 зафиксировали в ПольшеВсего в стране пока выявлено 37 случаев, когда возникали побочные эффекты после вакцинации (подробности).