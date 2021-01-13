Легковушку повредило в Гомеле в результате того, что с грузовика, ехавшего впереди, упали бетонные плиты. Об этом сообщает «ЧП Гомель».Авария произошла днем на перекрестке улиц Барыкина и Борисенко.По предварительным данным, фура ехала по дороге, в какой-то момент с нее упали три бетонные плиты, которые задели ехавшую следом легковушку.На месте аварии работают инспекторы ГАИ.Читайте также:Автомобиль загорелся на парковке в МинскеО горящем авто сообщил спасателям очевидец (подробности).13-е, хоть и не пятница: в поезде Минск-Барановичи умерла женщинаТело пассажирки нашли ревизоры (подробности).В Пинске женщина ездила бесплатно в общественном транспорте – вот что она показывала контролерамУ пассажирки было удостоверение инвалида, но оно оказалось поддельным (подробности).