Дизайнер Анатолий Лазарь, директор студии «Адліга», которого задержали в Минске 13 января, уже на свободе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.Напомним, что днем его вместе с компьютером забрали в финансовую милицию. Его жене сообщили, что правоохранительные органы проверяют, платит ли дизайнер налоги.Около восьми часов вечера его отпустили.– Друзья, я сейчас дома. Звонить мне нет смысла. Телефон, компьютер, винчестеры «в ремонте». Ничего конкретного не скажу – подписка. Спасибо всем, – рассказал подробности Лазарь.Добавим, что, кроме него, 13 января задержали также директора издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского. И сегодня стало известно о задержании журналиста Андрея Александрова, который исчез 12 января. В настоящее время он находится в ИВС на Окрестина, проходит по уголовному делу в стасуе подозреваемого.Читайте также:Генпрокуратура завела уголовное дело на врача, рассказавшего, что у погибшего Романа Бондаренко в крови не было алкоголяМедик БСМП проходит по уголовной статье за «разглашение врачебной тайны» (подробности).Дело журналисток «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой передано в судДевушек обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (подробности).Кто такая Юлия Слуцкая, которую задержали по делу «Пресс-клуба»Известная журналистка и редактор была задержана 22 декабря по подозрению в неуплате налогов (подробности).