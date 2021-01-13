Употребление антибиотиков для профилактики во время любой вирусной инфекции, включая COVID-19, снижает шансы на успешное выздоровление. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков на своем YouTube-канале.Он объяснил, почему не стоит злоупотреблять такими лекарствами.– Антибиотики в подавляющем большинстве случаев не имеют никакого отношения к лечению коронавирусной инфекции. Чаще всего воспалительный процесс в легких вызван вирусом, и в такой ситуации антибиотики не помогут. Организм человека не то что без антибиотиков, но и без всякой другой лекарственной помощи может справиться с респираторной вирусной инфекцией, в том числе и с коронавирусной. Да, есть определенные признаки, когда нужно обращаться за помощью, но и изменение показателей тоже не аргумент в пользу использования антибиотиков, – считает медик.Он добавил, что своим пациентам не назначает антибиотики, если у них не будет подтверждена анализами или рентгенограммой бактериальная инфекция.Если часто пить антибиотики для профилактики, то, по словам Комаровского, разовьется устойчивость штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных лекарств. К тому же, прием таких препаратов усыпляет бдительность пациента.– Принимая антибиотики, человек думает, что он лечится, и уже не контролирует ни степень поражения легких, ни пульсоксиметрию, ни свертываемость крови, ни количество прогулок на свежем воздухе… Получается иллюзия лечения.Читайте также:Что будет с коронавирусом в ближайшие десять лет, рассказали ученыеК примеру, они считают, что исчезнет необходимость в массовой вакцинации (подробности).Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности).Первое тяжелое осложнение после прививки от COVID-19 зафиксировали в ПольшеВсего в стране пока выявлено 37 случаев, когда возникали побочные эффекты после вакцинации (подробности).