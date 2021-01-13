В суде Ленинского района Минска 13 января оштрафовали на 20 базовых величин (сейчас это 580 рублей - примерный размер пенсии) 84-летнюю Наталью Семенькову. Минчанка - педагог с 40-летним стажем, супруга одного из руководителей партизанского движения.Пенсионерку обвинили в участии в несанкционированном «Марше мудрости», который проходил в белорусской столице 14 декабря, сообщает nn.by.В тот же день судили 67-летнюю Людмилу Быстренко, которую тоже задержали 14 декабря на уличной акции. Ее оштрафовали на 30 базовых величин или 870 рублей. А днем раньше на точно такую же сумму суд наказал мать Людмилы - 89-летнюю Валерию Смирнову, пишет tut.by.В начале января 84-летнего пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 рублей.Напомним, массовые марши пенсионеров проходили в Минске осенью по понедельникам с главным требованием - проведения новых выборов президента.