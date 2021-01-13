Похоже, советская традиция щедровать в канун Старого нового года, вечером 13 января, постепенно исчезает. Если раньше в это время не умолкали дверные звонки, толпы детей с песнями и стихами то и дело тянули пакетики для конфет, то в последнее время это явление стало не таким массовым. Особенно в 2021 году, отмечают в соцсетях.- Живем почти в центре города. Как обычно, закупили два мешка конфет, а за весь вечер пришел только один соседний мальчик и одна компания девочек, - рассказала гомельчанка.- Как-то странно тихо прошел вечер. Только дважды в дверь позвонили. А песенку и то лишь один ребенок спел: «Я коза-дереза из Москвы приехала, дайте рубль, дайте два, чтобы назад уехала». Может, потому что дом - в спальном районе, где много пенсионеров? Хотя раньше куча детей ходила. Наверное, обленились - сидят в смартфонах и компьютерах? Или родители перестали пускать? - рассуждает житель Минска.А некоторые жильцы сами предупредили колядовщиков о нежелательности посещений. В частности, записку на дверях «В связи с ковидом просьба не беспокоить» видели в Гомеле.Возможно, действительно, сыграл свою роль коронавирус. Плюс - смена поколений, делают выводы в соцсетях.