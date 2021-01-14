В Дрибине в ванной в воскресенье, 10 января, утонула 11- летняя девочка. Известно, что трагедия произошла в тот момент, когда девочка принимала ванну. Об этом сообщает БелТА.Тело ребенка обнаружил отец.Следователи устанавливают причины случившегося.- На теле девочке были обнаружены электротравмы. В ванной сотрудники милиции нашли удлинитель с включенным зарядным устройством, который находился в розетке. Проводится проверка. Предварительная версия, по которой могла произойти трагедия – пренебрежение правилами безопасности, - проинформировали в ведомстве.Для установления точной причины смерти 11-летней девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Трагедия в Могилевской области: утонул ребенок.Об этом сообщает портал областного управления МЧС. (подробности)В Слониме трое детей решили покупаться в реке Щара. Один из них утонул.Тело 13-летнего ребенка из воды достали байдарочники. (подробности)Выпил и решил искупаться: на карьере в Столинском районе утонул 25-летний парень.Друзья достали его из воды и попытались привести в чувства, но это не помогло. (подробности)Несчастный случай на озере: в Гомельском районе утонул 15-летний подросток.Парень решил искупаться и утонул. (подробности)