О том, что в лесу на Гомельщине пограничниками и группой разминирования и милицией была обнаружена взрывчатка и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.Внушительный схрон пролежал в лесном массиве долгие десятилетия. Тайник был обнаружен в полутора километрах от населенного пункта Майский, что в Брагинском районе. А еще один, о котором также сообщили местные жители, - всего в 300 метрах от автозаправки вблизи Хойников.- Было обнаружено большое количество взрывчатого вещества: 547 тротиловых шашек общей массой 109,4 килограммов, пять реактивных снарядов калибром 158,5 миллиметров, а также противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 миллиметров и еще 5 артиллерийских взрывателей, - прокомментировали в ГПК.Обнаруженную взрывчатку на полигоне уничтожит группа разминирования войсковой части 5525.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На даче в Витебском районе мужчина обнаружил арсенал боеприпасов времен ВОВ.Весь запас был уничтожен специалистами (подробности).В Несвижском районе мужчина принес на работу снаряд и начала пилить его, вот что с ним случилось.Снаряд взорвался, мужчина в тяжелом состоянии в больнице (подробности).